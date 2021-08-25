"Янг Бойз" и "Мальме" вышли в Лигу Чемпионов

Теги янг бойзференцварошмальме ффлудогорец

"Янг Бойз" и "Мальме" вышли в Лигу Чемпионов

Фото: инстаграм "Янг Бойз"/Автор неизвестен

Завершились два ответных матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Янг Бойз" повторно обыграл "Ференцварош", а "Мальме", несмотря на поражение от "Лудогорца", оказался сильнее по сумме двух встреч. Таким образом, швейцарский и  шведский клубы сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Ференцварош" Венгрия – "Янг Бойз" Швейцария - 2:3 (2:1) - первый матч - 2:3
Голы: Цезигер, 4 - 0:1, Уинго, 18 - 1:1, Ммаэ, 27 - 2:1, Фасснахт, 56 - 2:2, Мамбимби, 90 - 2:3

"Ференцварош": Дибус, Уинго, Блажич, Ковачевич, Чивич, Сакариассен (Лончар, 76), Сомалиа (Мак, 86), Лаидуни, Боли (Зубков, 71), Ммаэ, Узуни.

"Янг Бойз": фон Балльмос, Масерас, Цезигер, Камара, Гарсия, Фасснахт, Нгамале, Мартинс Перейра, Сьерро (Эбишер, 62), Сьебатшо (Мамбимби, 85), Элиа (Лаупер, 85).

"Лудогорец" Болгария – "Мальме" Швеция - 2:1 (1:0) - первый матч - 0:2
Голы: Недялков, 10 - 1:0, Бирманчевич, 42 - 1:1, Сотириу, 60 (с пенальти) - 2:1

"Лудогорец": Кахлина, Икоко (Сисиньо, 46), Пластун, Вердон (Жозуэ Са, 63), Недялков, Баджи (Алекс Сантана, 46), Вандерсон (Тшибота, 74), Гонсалвес, Каули (Янков, 31), Сотириу, Десподов.

"Мальме": Далин (Диавара, 40), Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет, Рикс, Кристиансен, Левицки (Ракип, 90), Инносент, Бирманчевич, Чолак (Абубакари, 90).

Не пропустите: "Бенфика" прошла ПСВ и сыграет в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич может перейти в "Вест Хэм"

Влашич может перейти в "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов