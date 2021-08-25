"Янг Бойз" и "Мальме" вышли в Лигу Чемпионов

Фото: инстаграм "Янг Бойз"/Автор неизвестен

Завершились два ответных матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Янг Бойз" повторно обыграл "Ференцварош", а "Мальме", несмотря на поражение от "Лудогорца", оказался сильнее по сумме двух встреч. Таким образом, швейцарский и шведский клубы сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Ференцварош" Венгрия – "Янг Бойз" Швейцария - 2:3 (2:1) - первый матч - 2:3

Голы: Цезигер, 4 - 0:1, Уинго, 18 - 1:1, Ммаэ, 27 - 2:1, Фасснахт, 56 - 2:2, Мамбимби, 90 - 2:3

"Ференцварош": Дибус, Уинго, Блажич, Ковачевич, Чивич, Сакариассен (Лончар, 76), Сомалиа (Мак, 86), Лаидуни, Боли (Зубков, 71), Ммаэ, Узуни.

"Янг Бойз": фон Балльмос, Масерас, Цезигер, Камара, Гарсия, Фасснахт, Нгамале, Мартинс Перейра, Сьерро (Эбишер, 62), Сьебатшо (Мамбимби, 85), Элиа (Лаупер, 85).

"Лудогорец" Болгария – "Мальме" Швеция - 2:1 (1:0) - первый матч - 0:2

Голы: Недялков, 10 - 1:0, Бирманчевич, 42 - 1:1, Сотириу, 60 (с пенальти) - 2:1

"Лудогорец": Кахлина, Икоко (Сисиньо, 46), Пластун, Вердон (Жозуэ Са, 63), Недялков, Баджи (Алекс Сантана, 46), Вандерсон (Тшибота, 74), Гонсалвес, Каули (Янков, 31), Сотириу, Десподов.

"Мальме": Далин (Диавара, 40), Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет, Рикс, Кристиансен, Левицки (Ракип, 90), Инносент, Бирманчевич, Чолак (Абубакари, 90).

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