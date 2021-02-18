"Янг Бойз" с хоккейным счетом обыграл "Байер"

Теги янг бойзбайер леверкузен

"Янг Бойз" с хоккейным счетом обыграл "Байер"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Янг Бойз" на своем поле обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 4:3.

Победу швейцарскому клубу принесли дубль Жордан Сьебатшо, а также голы Кристиана Фасснахта и Мешака Элиа. В составе "Байера" дубль сделал Патрик Шик, а еще одни гол забил Мусса Диаби.

"Янг Бойз" Швейцария – "Байер" Германия - 4:3 (3:0)
Голы: Фасснахт, 3 - 1:0, Сьебатшо, 19 - 2:0, Элиа, 44 - 3:0, Шик, 49 - 3:1, Шик, 52 - 3:2, Диаби, 68 - 3:3, Сьебатшо, 89 - 4:3

"Янг Бойз": фон Балльмос, Хефти, Лефор (Сулеймани, 74), Лустенбергер, Цезигер, Лаупер (Ридер, 80), Нгамале (Гарсия, 58), Эбишер, Фасснахт (Гаудино, 80), Сьебатшо, Элиа (Мамбимби, 73).

"Байер": Ломб, Та, Драгович, Синкгравен, Фримпонг, Виртц, Амири (Тапсоба, 46), Грэй, Демирбай, Бэйли (Диаби, 65), Шик.

Не пропустите: "Милан" упустил победу в Лиге Европы, "Рома" выиграла в гостях. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов