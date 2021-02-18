"Янг Бойз" с хоккейным счетом обыграл "Байер"
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Янг Бойз" на своем поле обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 4:3.
Победу швейцарскому клубу принесли дубль Жордан Сьебатшо, а также голы Кристиана Фасснахта и Мешака Элиа. В составе "Байера" дубль сделал Патрик Шик, а еще одни гол забил Мусса Диаби.
"Янг Бойз" Швейцария – "Байер" Германия - 4:3 (3:0)
Голы: Фасснахт, 3 - 1:0, Сьебатшо, 19 - 2:0, Элиа, 44 - 3:0, Шик, 49 - 3:1, Шик, 52 - 3:2, Диаби, 68 - 3:3, Сьебатшо, 89 - 4:3
"Янг Бойз": фон Балльмос, Хефти, Лефор (Сулеймани, 74), Лустенбергер, Цезигер, Лаупер (Ридер, 80), Нгамале (Гарсия, 58), Эбишер, Фасснахт (Гаудино, 80), Сьебатшо, Элиа (Мамбимби, 73).
"Байер": Ломб, Та, Драгович, Синкгравен, Фримпонг, Виртц, Амири (Тапсоба, 46), Грэй, Демирбай, Бэйли (Диаби, 65), Шик.
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