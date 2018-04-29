"Янг Бойз" стал чемпионом Швейцарии

Новым чемпионом Швейцарии стал "Янг Бойз".

В матче 32-го тура клуб победил "Люцерн (2:1) и стал недосягаемым для преследователей.

Стоит отметить, что в предыдущих восьми сезонах чемпионом становился "Базель".

Для "Янг Бойз" этот чемпионский титул стал 12-м в истории.

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