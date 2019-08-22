"Янг Бойз" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", а загребское "Динамо" обыграло "Русенборг"
В матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов "Янг Бойз" и "Црвена Звезда" закончили результативной ничьей.
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда" - 2:2
В параллельной встрече загребское "Динамо" обыграло "Русенборг".
"Динамо З" - "Русенборг" - 2:0 (2:0)
Голы: Петкович, 8 (с пенальти) - 1:0, Оршич, 28 - 2:0.
"Динамо З": Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович (Гавранович, 87), Хайрович (Гояк, 64), Оршич (Атьемвен, 84), Ольмо.
"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо, Седерлунд, Акинтола (Хелланн, 84), Адегбенро.
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