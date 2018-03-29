Янг может не сыграть с "Суонси"

Теги манчестер юнайтедсуонси ситиэшли янг

Янг может не сыграть с "Суонси"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг рискует пропустить матч 32-го тура АПЛ против "Суонси", сообщает Daily Express.

По сведениям издания, 32-летний футболист может не успеть восстановиться после травмы колена, полученной в расположении сборной Англии.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Суонси" состоится в субботу, 31 марта, в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: С "Манчестер Юнайтед" будет тренироваться лидер сборной Саудовской Аравии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов