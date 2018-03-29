Янг может не сыграть с "Суонси"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг рискует пропустить матч 32-го тура АПЛ против "Суонси", сообщает Daily Express.

По сведениям издания, 32-летний футболист может не успеть восстановиться после травмы колена, полученной в расположении сборной Англии.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Суонси" состоится в субботу, 31 марта, в 17:00 по московскому времени.

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