Янг прокомментировал поражение от "Арсенала"

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Полузащитник "Астон Виллы" Эшли Янг прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" (0:1) в матче очередного тура АПЛ.



"Думаю, "Вилла Парк" – сложное место для выездов. Это было видно по тому, как они праздновали. Мы хотим сражаться за место в зоне еврокубков, мы хотим вернуть клуб туда, и у каждого из нас есть такие амбиции. Поэтому мы хотим сделать свой стадион крепостью, но также нам нужно выигрывать матчи.

Мы видели, как они праздновали победу, и это говорит о том, на каком уровне мы находимся. За последние 10 лет я не видел, чтобы "Арсенал" так праздновал. Они праздновали, словно выиграли лигу", - сказал Янг.

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