Янг прокомментировал поражение от "Арсенала"
Фото: инстаграм Янга\Автор неизвестен
Полузащитник "Астон Виллы" Эшли Янг прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" (0:1) в матче очередного тура АПЛ.
"Думаю, "Вилла Парк" – сложное место для выездов. Это было видно по тому, как они праздновали. Мы хотим сражаться за место в зоне еврокубков, мы хотим вернуть клуб туда, и у каждого из нас есть такие амбиции. Поэтому мы хотим сделать свой стадион крепостью, но также нам нужно выигрывать матчи.
Мы видели, как они праздновали победу, и это говорит о том, на каком уровне мы находимся. За последние 10 лет я не видел, чтобы "Арсенал" так праздновал. Они праздновали, словно выиграли лигу", - сказал Янг.
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|Команда
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|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18