Янг прокомментировал поражение от "Арсенала"

Теги астон виллаэшли янгарсенал лондон

Янг прокомментировал поражение от "Арсенала"

Фото: инстаграм Янга\Автор неизвестен

Полузащитник "Астон Виллы" Эшли Янг прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" (0:1) в матче очередного тура АПЛ.

"Думаю, "Вилла Парк" – сложное место для выездов. Это было видно по тому, как они праздновали. Мы хотим сражаться за место в зоне еврокубков, мы хотим вернуть клуб туда, и у каждого из нас есть такие амбиции. Поэтому мы хотим сделать свой стадион крепостью, но также нам нужно выигрывать матчи.

Мы видели, как они праздновали победу, и это говорит о том, на каком уровне мы находимся. За последние 10 лет я не видел, чтобы "Арсенал" так праздновал. Они праздновали, словно выиграли лигу", - сказал Янг.

Также не пропустите: "Милан" договорился с Беннасером о новом контракте. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" разгромил ПСЖ

"Монако" разгромил ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов