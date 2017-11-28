В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях играет с "Уотфордом".

Два мяча в этом поединке забил защитник манкунианцев Эшли Янг.

Стоит отметить, что 32-летний Янг сделал первый дубль в Премьер-лиге с 2006 года. Тогда футболист еще выступал за "Уотфорд".

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