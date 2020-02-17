Янг стал первым с 1997 года англичанином, забившим за "Интер" в Серии А

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Янг стал первым с 1997 года англичанином, забившим за "Интер" в Серии А

Почти 23 года англичане не забивали в составе миланского "Интера" в матчах Серии А.

Эту серию накануне прервал латераль "нерадзурри" Эшли Янг, который только в январе перебрался в итальянский клуб.

Гол экс-игрока "Манчестер Юнайтед" стал первым с 25 мая 1997 года в исполнении английского легионера "Интера" в чемпионате.

Что касается событий 23-летнего давности, то тогда отличился Пол Инс.

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