Янг заявил, что "Манчестер Юнайтед" будет до конца бороться за победу в АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

"Пока у нас есть хоть математические шансы, "МЮ" не будет сдаваться. Наша цель - набирать очки дома и на выезде, одерживая победы. Перед каждой игрой мы говорим, что впереди еще один важный матч, но это действительно так, особенно, когда близится конец сезона" - приводит слова Янга ESPN.

Напомним, что "МЮ" отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков.

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