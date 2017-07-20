Янга-Мбива пропустит китайское турне "Лиона"

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Янга-Мбива пропустит китайское турне "Лиона"

Защитник "Лиона" Мапу Янга-Мбива пропустит турне клуба по Китаю, сообщает официальный сайт клуба.

Также с командой не отправился Альдо Калулу. Сообщается, что на этих футболистов не рассчитывают в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Янга-Мбива провел 34 матча, однако результативными действиями не отметился.

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