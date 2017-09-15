Янис Зику: "В "Интере" при Моуринью был игрок, который приходил на тренировки пьяным"

Бывший полузащитник миланского "Интера" Янис Зику рассказал интересную историю, которая случилась почти десять лет назад.

" В "Интере" во времена работы в нем Моуринью был игрок, который в понедельник зачастую приходил на тренировки пьяным. Это был Майкон . Однажды Моуринью позвонил игрокам и спросил: "Как мы можем повлиять на него?". И он решил тренировку не утром, а ночью. Так все и было. Утром они не тренировались, но делали это ночью, поэтому Майкон смог измениться ", - цитирует 33-летнего румына El Mundo Deportivo.

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