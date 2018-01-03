Яновский: "Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу"

Теги владимир габуловарсенал тулаклуб брюгге

Яновский: "Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу"Известный в прошлом футболист Игорь Яновский прокомментировал переход голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова в бельгийский "Брюгге".

"Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу. Он - опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?.. Интересно - пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, переход Габулова прокомментировал также Нигматуллин. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов