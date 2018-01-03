Яновский: "Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу"

Известный в прошлом футболист Игорь Яновский прокомментировал переход голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова в бельгийский "Брюгге".

"Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу. Он - опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?.. Интересно - пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, переход Габулова прокомментировал также Нигматуллин. | soccernews.ru