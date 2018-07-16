Яновский пояснил, почему Головину стоит перейти в "Монако"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский рассказал, почему хавбеку ЦСКА Александру Головину стоит отклонить предложения европейских грандов ради перехода в "Монако".

"Если смотреть с точки зрения игрока, то "Монако" считается кузницей талантов, они берут хороших, перспективных футболистов, выращивают их и продают в большие клубы. Почему бы не рассмотреть этот вариант? В любом случае, может быть ему там будет легче показать себя и уже потом перейти в более элитный коллектив, чем сейчас подписать договор, допустим, с "Ювентусом" и сесть на лавку" - сказал Яновский.

Напомним, что "Монако" уже сделал официальное предложение по Головину. | http://soccernews.ru