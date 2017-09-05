Янссен и Ламела не попали в заявку "Тоттенхэма" на Лигу Чемпионов

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Янссен и Ламела не попали в заявку "Тоттенхэма" на Лигу Чемпионов

Тренерский штаб лондонского "Тоттенхэма" не включил в заявку команды на Лигу Чемпионов полузащитника Эрика Ламелу и форварда Винсента Янссена, сообщает официальный сайт УЕФА.

25-летний аргентинец по-прежнему восстанавливается после травмы бедра, а 23-летний голландец потерял своё место в заявке из-за приобретения Фернандо Льоренте.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Реалом", "Боруссией" и АПОЭЛ.

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