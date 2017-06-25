Янссен может перейти в менхенгладбахскую "Боруссию"

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Янссен может перейти в менхенгладбахскую "Боруссию"

Менхенгладбахская "Боруссия" проявляет интерес к голландскому нападающему "Тоттенхэма" Винсенту Янссену, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Переход вполне может состояться, так как голландец не часто выходит в основном составе "шпор".

В минувшем сезоне 23-летний Янссен провел за "Тоттенхэм" 35 матчей и забил 6 голов.

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