Янссен переходит в "Фенербахче"

Теги фенербахчетоттенхэмвинсент янссен

Янссен переходит в "Фенербахче"

Голландский нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен в ближайшее время станет игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.

Турки договорились об аренде футболиста на год с правом последующего выкупа. Сегодня форвард прибудет сегодня в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В прошлом сезоне 23-летний Янссен провел за "Тоттенхэм" 35 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: "Галатасарай" арендовал Турана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов