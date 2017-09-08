Янссен переходит в "Фенербахче"

Голландский нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен в ближайшее время станет игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.

Турки договорились об аренде футболиста на год с правом последующего выкупа. Сегодня форвард прибудет сегодня в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В прошлом сезоне 23-летний Янссен провел за "Тоттенхэм" 35 матчей и забил 6 голов.

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