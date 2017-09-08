Янссен перешел в "Фенербахче"

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Янссен перешел в "Фенербахче"

Форвард "Тоттенхэма" Винсент Янссен перешел в "Фенербахче", сообщает твиттер клуба.

Футболист перешел в турецкий клуб на правах годичной аренды без возможности выкупа.

В прошлом сезоне Янссен провел 38 матча и забил всего лишь один гол.

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комментарии
Зенден

Еще молодой может еще все и получится. Хотя ничего выдающегося и в чемпионате Голландии не показывал, кроме как вовремя открыться и забивать разным Бредам, Графсхапам да Неймегенам.

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