Янукович посетил матч Россия - Испания

Бывший президент Украины Виктор Янукович посетил матч 1/8 финала Чемпионата Мира между сборными России и Испании.

По сведениям Коммерсанта, за игрой беглый глава государства наблюдал из правительственной вип-ложи, где также присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой, президент ФИФА Джанни Инфантино и король Испании Филипп VI.

Напомним, Самедов пропустил сегодняшнюю тренировку сборной России. | soccernews.ru