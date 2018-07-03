Янукович посетил матч Россия - Испания

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Янукович посетил матч Россия - ИспанияБывший президент Украины Виктор Янукович посетил матч 1/8 финала Чемпионата Мира между сборными России и Испании.

По сведениям Коммерсанта, за игрой беглый глава государства наблюдал из правительственной вип-ложи, где также присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой, президент ФИФА Джанни Инфантино и король Испании Филипп VI.

Напомним, Самедов пропустил сегодняшнюю тренировку сборной России. | soccernews.ru

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