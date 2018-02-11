Янузай назвал виновного в том, что он не смог заиграть в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Реал Сосьедада" Аднан Янузай поделился мнением о своей карьере в "Манчестер Юнайтед".

"На самом деле, у меня не было никаких шансов. Я не был в гонке. Ван Гал не давал мне советов по улучшению игры. Я был молодым игроком. Когда в команде есть молодой футболист, тренер должен придать ему уверенность. Благодаря этому игрок растет. Мойес доверял мне, но с приходом ван Гала все изменилось и мой прогресс остановился" - приводит слова Янузая Mirror.

Напомним, что Янузай выступал за "МЮ" с 2013 по 2017 год и за это время провел около 50 игр.

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