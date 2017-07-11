Янузай пройдет медосмотр в "Реале Сосьедад" в среду

Теги манчестер юнайтедреал сосьедададнан янузай

Янузай пройдет медосмотр в "Реале Сосьедад" в среду
Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай близок к переходу в "Реал Сосьедад", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы согласовали трансфер футболиста за 11 миллионов евро. В среду бельгиец пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то хавбек подпишет с баскским клубом контракт до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 22-летний Янузай выступал на правах аренды за "Сандерленд", провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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