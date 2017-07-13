Янузай стал игроком "Реал Сосьедада"

Теги реал сосьедадманчестер юнайтедаднан янузай

Янузай стал игроком "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Аднана Янузая.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. 22-летний бельгиец успешно прошёл медицинское обследование и заключил с испанским клубом контракт до лета 2022 года.

Янузай является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за основную команду "красных дьяволов" выступал с 2013 года, сыграл 63 матча и забил 5 голов. Сдавался в аренду дортмундской "Боруссии" и "Сандерленду". За сборную Бельгии сыграл 5 матчей. 

Не пропустите: "Интер" и "Ювентус" интересуются Иньиго Мартинесом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов