Янузай стал игроком "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Аднана Янузая.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. 22-летний бельгиец успешно прошёл медицинское обследование и заключил с испанским клубом контракт до лета 2022 года.

Янузай является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за основную команду "красных дьяволов" выступал с 2013 года, сыграл 63 матча и забил 5 голов. Сдавался в аренду дортмундской "Боруссии" и "Сандерленду". За сборную Бельгии сыграл 5 матчей.

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