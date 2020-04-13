Яп Стам может продолжить карьеру в МЛС
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Яп Стам получил предложение из США.
По информации ESPN, в услугах 47-летнего голландца заинтересован клуб МЛС "Цинциннати".
Стам ранее возглавлял "Рединг", "Зволле" и "Фейеноорд".
МЛС с середины марта находится на паузе из-за пандемии коронавируса.
Не пропустите: Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Телеведущий Соловьёв отреагировал на очередной выпад Уткина
-
Жена Малафеева станцевала в платье-подушке
-
"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу
-
Погба раскрыл подробности своей травмы
-
Билялетдинов высказался о значимости ЧМ-2018 для российского футбола
-
Ареоля покинет "Реал"
-
"Тоттенхэм" не отпустит Кейна в другой клуб АПЛ
-
В стане "Барселоны" происходит настоящий детектив: руководство увольняется из-за неэффективного управления, а Бартомеу собирается продлить сроки своего правления
-
Яп Стам может продолжить карьеру в МЛС
-
Аршавин нарушил карантин ради времяпровождения с новой девушкой
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
1
ESPN составило список самых недооцененных звезд мирового футбола
-
Рауль Хименес, которым интересуется "Реал", вспомнил, как он играл за "Атлетико"
-
Глушаков рассказал, почему он перешел из "Локомотива" в "Спартак"
-
Три испанских клуба поборются за Эктора Бельерина
-
Ибрагимович не собирается завершать карьеру
-
Алиев в грубой форме сообщил результаты теста на коронавирус
-
3
Месси поблагодарил медработников, которые борются с коронавирусом
-
Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из "Спартака" в "Арсенал"
-
1
Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34