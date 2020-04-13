Яп Стам может продолжить карьеру в МЛС

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Яп Стам получил предложение из США.

По информации ESPN, в услугах 47-летнего голландца заинтересован клуб МЛС "Цинциннати".

Стам ранее возглавлял "Рединг", "Зволле" и "Фейеноорд".

МЛС с середины марта находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности. | http://soccernews.ru