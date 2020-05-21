Экс-игрок сборной Нидерландов и бывший тренер "Фейеноорда" Яп Стам возглавил клуб MLS. Об этом сообщает De Telegraaf.



По данным издания, специалист возглавит "Цинциннати". Его помощником станет Саид Баккати, который работал с ним в "Фейеноорде".



На данный момент сезон МЛС приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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