Яп Стам возглавит голландский топ-клуб
Главный тренер "Зволле" Яп Стам летом возглавит "Фейеноорд", сообщает Voetbal International.
По информации источника, роттердамский клуб договорился с 46-летним специалистом о подписании контракта сроком на два года.
У руля "Фейеноорда" Стам сменит Джованни ван Бронкхорста, который решил покинуть команду по окончании сезона.
Ранее голландскому гранду отказали Луи ван Гал и Дик Адвокат.
Стам помимо "Зволле" тренировал "Рединг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|24
|61
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|24
|46
|4
|АЗ
|24
|43
|5
|Витесс
|24
|39
|6
|Утрехт
|24
|36
|7
|Хераклес
|24
|35
|8
|Гронинген
|24
|31
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|ВВВ Венло
|24
|29
|11
|Виллем II
|24
|28
|12
|АДО Ден Хааг
|24
|28
|13
|Фортунна Ситтард
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|24
|24
|17
|Де Графсхап
|24
|22
|18
|НАК Бреда
|24
|17