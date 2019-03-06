Яп Стам возглавит голландский топ-клуб

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Яп Стам возглавит голландский топ-клуб

Главный тренер "Зволле" Яп Стам летом возглавит "Фейеноорд", сообщает Voetbal International.

По информации источника, роттердамский клуб договорился с 46-летним специалистом о подписании контракта сроком на два года.

У руля "Фейеноорда" Стам сменит Джованни ван Бронкхорста, который решил покинуть команду по окончании сезона.

Ранее голландскому гранду отказали Луи ван Гал и Дик Адвокат.

Стам помимо "Зволле" тренировал "Рединг".

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