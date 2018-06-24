Японцы сравняли счет в матче с Сенегалом

Сборная Японии сравняла счет в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Сенегала. Автором забитого гола на 34-й минуте игры стал Такаси Инуи.

Напомним, открыл счет в поединке Садио Мане. | soccernews.ru