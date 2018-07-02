Японцы убили предсказателя выхода сборной в плей-офф ЧМ-2018

Японский рыбак убил и продал осьминога Рабьо, который предсказывал результаты матчей японской национальной команды на групповом этапе Чемпионата Мира-2018, сообщает South China Morning Post.

По сведениям издания, Рыбак правильно угадал все результаты сборной Японии и предсказал выход команды в 1/8 финала ЧМ-2018.

Напомним, что в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 Япония играет с Бельгией (0:0, первый тайм).

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