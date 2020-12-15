Японец Хасимото из Ростова обратился к болельщикам на русском

Теги кенто хасимоторостов

Японец Хасимото из Ростова обратился к болельщикам на русскомХавбек "Ростова" Кенто Хасимото записал небольшое видео для ростовских болельщиков на русском языке.

"Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я расстраивался, но сейчас у меня все хорошо, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне. Я вернусь намного сильнее. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!" – сказал Хасимото.

Травма не позволит полузащитнику выйти на поле до конца года.

Выступая за "Ростов", Хасимото в 14 играх отметился пятью забитыми мячами.

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