Японец Хасимото из Ростова обратился к болельщикам на русском
Хавбек "Ростова" Кенто Хасимото записал небольшое видео для ростовских болельщиков на русском языке.
"Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я расстраивался, но сейчас у меня все хорошо, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне. Я вернусь намного сильнее. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!" – сказал Хасимото.
Травма не позволит полузащитнику выйти на поле до конца года.
Выступая за "Ростов", Хасимото в 14 играх отметился пятью забитыми мячами.
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