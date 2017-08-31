Япония – Австралия - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура квалификации ЧМ-2018 между сборными Японии и Австралии.
Не пропустите: Япония победила Австралию и завоевала путёвку на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Иран
|8
|20
|2
|Республика Корея
|8
|13
|3
|Узбекистан
|8
|12
|4
|Сирия
|8
|9
|5
|Катар
|8
|7
|6
|Китай (КНР)
|8
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Япония
|8
|17
|2
|Саудовская Аравия
|9
|16
|3
|Австралия
|8
|16
|4
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|9
|13
|5
|Ирак
|8
|5
|6
|Таиланд
|8
|2