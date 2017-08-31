Япония – Австралия - 2:0 (обзор)

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Япония – Австралия - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура квалификации ЧМ-2018 между сборными Японии и Австралии.

Не пропустите: Япония победила Австралию и завоевала путёвку на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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Группа A М О
1 Иран 8 20
2 Республика Корея 8 13
3 Узбекистан 8 12
4 Сирия 8 9
5 Катар 8 7
6 Китай (КНР) 8 6
Группа B М О
1 Япония 8 17
2 Саудовская Аравия 9 16
3 Австралия 8 16
4 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 9 13
5 Ирак 8 5
6 Таиланд 8 2
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