Япония – Гана - 0:2, Эстония - Литва - 2:0 (обзоры)

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Япония – Гана - 0:2, Эстония - Литва - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Япония – Гана - 0:2 

Эстония - Литва - 2:0

Не пропустите: Сборные Ганы и Эстонии побеждают в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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