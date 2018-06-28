Япония и Польша определились со стартовыми составами на сегодняшний матч

Сборные Японии и Польши назвали стартовые составы на очную встречу.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Г. Сакаи, Макино, Х. Сакаи, Йосида, Сибасаки, Усами, Ямагути, Окадзаки, Муто.

Польша: Фабьянски, Енджейчик, Беднарек, Глик, Берешиньски, Гуральски, Крыховяк, Гросицки, Зелински, Курзава, Левандовски.

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