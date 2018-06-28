Япония и Польша в первом тайме голов не забивали

Теги японияпольша

Япония и Польша в первом тайме голов не забивали

Сборные Японии и Польши сыграли первый тайм.

Отметим, что первая половина встречи завершилась без забитых голов.

Читайте также: Япония сразится с Польшей в Волгограде. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов