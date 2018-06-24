Япония и Сенегал завершили первый тайм вничью

Сборные Японии и Сенегала завершили первый тайм очного матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира вничью.

Так, на гол Садио Мане в дебюте встречи "самураи" ответили результативным ударом Такаси Инуи. В целом же, первая половина встречи прошла под диктовку африканской команды, которая нанесла семь ударов по воротам против трех у соперников.

Напомним, команды начали матч в следующих составах. | soccernews.ru