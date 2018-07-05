Япония останется без главного тренера

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Япония останется без главного тренераГлавный тренер сборной Японии Акира Нисино в конце июля прекратит сотрудничество с командой.

Под его руководством национальная вышла в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018, где уступила Бельгии (2:3). 

" Контракт Нисино со сборной истекает в конце этого месяца. Он не останется на данном посту", - сообщили в местной федерации футбола.

Основным кандидатом на пост преемника Нисино СМИ называют немца Юргена Клинсмана. 

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