Япония открыла счет с матче с Бельгией

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Япония открыла счет с матче с Бельгией

Сборная Японии забила гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии.

Счет на 48-й минуте открыл японский нападающий Генки Харагути.

 

Ассистентом в этом эпизоде стал Гаку Шибасаки.

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