Япония победила Австралию и завоевала путёвку на ЧМ-2018

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 сборная Японии обыграла Австралию со счётом 2:0. Эта победа позволила команде Вахида Халилходжича отобраться на мундиаль.

Япония – Австралия - 2:0

Голы: Асано, 41 - 1:0, Идегути, 82 - 2:0.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Йосида, Сакаи, Седзи, Ямагути, Идегути, Хасебе, Инуи (Харагути, 75), Осако (Окадзаки, 87), Асано (Кубо, 89).

Австралия: Райан, Смит, Шпиранович, Сэйнсбери, Миллиган, Луонго, Рогич (Кэйхилл, 70), Лекки, Ирвайн (Амини, 86), Тройси (Юрич, 61), Круз.

Стоит отметить, что сборная Японии в шестой раз подряд будет принимать участие в финальной стадии чемпионатов мира. Ранее путёвки на мундиаль, который пройдёт в России, завоевали команды Бразилии и Ирана.

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