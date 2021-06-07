Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино

Теги япониятаджикистан

Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино

Фото: инстаграм Кенто Хасимото/Автор неизвестен

В матче 9-го тура отборночного турнира чемпионата мира-2022 сборная Японии разгромила команду Таджикистана со счетом 4:1.

Стоит отметить, что в составе японской национальной команды отличились полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото и принадлежащий "Ливерпулю" форвард Такуми Минамино.

Япония с 21 очком лидирует в турнирной таблице группы F и уже обеспечила себе попадание в 3-й раунд отбора ЧМ-2022.

Япония - Таджикистан - 4:1 (2:1)
Голы: Фурухаси, 6 - 1:0, Паншанбе, 9 - 1:1, Минамино, 40 - 2:1, Хасимото, 51 - 3:1, Кавабэ, 71 - 4:1

Не пропустите: Сборная Сербии в товарищеском матче сыграла вничью с Ямайкой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов