Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино
Фото: инстаграм Кенто Хасимото/Автор неизвестен
В матче 9-го тура отборночного турнира чемпионата мира-2022 сборная Японии разгромила команду Таджикистана со счетом 4:1.
Стоит отметить, что в составе японской национальной команды отличились полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото и принадлежащий "Ливерпулю" форвард Такуми Минамино.
Япония с 21 очком лидирует в турнирной таблице группы F и уже обеспечила себе попадание в 3-й раунд отбора ЧМ-2022.
Япония - Таджикистан - 4:1 (2:1)
Голы: Фурухаси, 6 - 1:0, Паншанбе, 9 - 1:1, Минамино, 40 - 2:1, Хасимото, 51 - 3:1, Кавабэ, 71 - 4:1
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|М
|О
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