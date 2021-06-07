Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино

Фото: инстаграм Кенто Хасимото/Автор неизвестен

В матче 9-го тура отборночного турнира чемпионата мира-2022 сборная Японии разгромила команду Таджикистана со счетом 4:1.

Стоит отметить, что в составе японской национальной команды отличились полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото и принадлежащий "Ливерпулю" форвард Такуми Минамино.

Япония с 21 очком лидирует в турнирной таблице группы F и уже обеспечила себе попадание в 3-й раунд отбора ЧМ-2022.

Япония - Таджикистан - 4:1 (2:1)

Голы: Фурухаси, 6 - 1:0, Паншанбе, 9 - 1:1, Минамино, 40 - 2:1, Хасимото, 51 - 3:1, Кавабэ, 71 - 4:1

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