Япония снова вышла вперед в игре с Колумбией

Сборная Японии снова вышла вперед в игре первого тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Колумбии. Результативным ударом в ее составе на 73-й минуте отметился Юя Осако.

Напомним, первый тайм матча завершился ничьей - 1:1. | soccernews.ru