Япония сразится с Польшей в Волгограде

Япония – Польша

Стадион: "Волгоград Арена"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Дженни Сиказве (Замбия)

Сборная Польши после двух туров уже лишилась всех шансов на продолжение борьбы, поляки пакуют чемоданы, но в последнем матче еще могут повлиять на расстановку сил в своей группе. На данный момент лидируют сборные Японии и Сенегала, у которых по 4 очка, следом идет Колумбия, а замыкает квартет Польша. У Японии наиболее реальные шансы на плей-офф, так как остальные два претендента играют между собой, азиаты при многих раскладах могут пройти дальше, даже если проиграют в последнем туре, ничья же и вовсе гарантирует им 1/8 финала, не говоря уже о победе. Вылететь же японцы могут, если разгромно проиграют Польше крупнее, чем это сделает Сенегал в поединке с Колумбией, или же если в параллельном матче будет зафиксирована ничья.

Именно поэтому, скорее всего уже во втором тайме представители команд будут тщательно следить за ситуацией, если вдруг японцы будут проигрывать полякам, а в параллельной игре счет будет равный, вряд ли сенегальцы и колумбийцы станут рисковать, вполне возможен и некий негласный сговор. Японии крайне важно сохранять нужный счет как можно дольше, чтобы в параллельной игре, которая является фактически стыком за плей-офф, одна из команд обозначила свое преимущество и вела с комфортным счетом.

Польша же играет лишь ради престижа. На данный момент только сборные Египта, Панам, Туниса и Польши не набрали очков, сегодня таких сборных станет меньше, так как аутсайдеры группы G сыграют между собой в Саранске, полякам также хочется порадовать своих болельщиков перед отлетом домой.

Интересные факты противостояния:

Сборная Польши не может выйти из группы с 1986 года.

Команды дважды встречались между собой в товарищеских матчах: оба раза победила Япония.

Японцы дважды выходили в 1/8 финала на ЧМ (2002, 2010).

Ориентировочные составы:

Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо, Хасэбэ, Сибасаки, Харагуси, Кагава, Инуи, Осако.

Польша: Щесны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Гуральски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски

Прогноз на матч Япония - Польша

Достаточно сложно спрогнозировать итоговый результат, так как он может зависеть от параллельной игры. Как такого фаворита нет, японцам очки нужнее, у Польши же сильнее состав и она будет биться за престиж. Есть вероятность, что забьют обе команды.

Букмекеры предлагают на Японию коэффициент 2.65, на ничью – 3.20, на Польшу – 2.85.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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