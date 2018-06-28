Япония сразится с Польшей в Волгограде
Япония – Польша
Стадион: "Волгоград Арена"
Начало матча: 17:00
Арбитр: Дженни Сиказве (Замбия)
Сборная Польши после двух туров уже лишилась всех шансов на продолжение борьбы, поляки пакуют чемоданы, но в последнем матче еще могут повлиять на расстановку сил в своей группе. На данный момент лидируют сборные Японии и Сенегала, у которых по 4 очка, следом идет Колумбия, а замыкает квартет Польша. У Японии наиболее реальные шансы на плей-офф, так как остальные два претендента играют между собой, азиаты при многих раскладах могут пройти дальше, даже если проиграют в последнем туре, ничья же и вовсе гарантирует им 1/8 финала, не говоря уже о победе. Вылететь же японцы могут, если разгромно проиграют Польше крупнее, чем это сделает Сенегал в поединке с Колумбией, или же если в параллельном матче будет зафиксирована ничья.
Именно поэтому, скорее всего уже во втором тайме представители команд будут тщательно следить за ситуацией, если вдруг японцы будут проигрывать полякам, а в параллельной игре счет будет равный, вряд ли сенегальцы и колумбийцы станут рисковать, вполне возможен и некий негласный сговор. Японии крайне важно сохранять нужный счет как можно дольше, чтобы в параллельной игре, которая является фактически стыком за плей-офф, одна из команд обозначила свое преимущество и вела с комфортным счетом.
Польша же играет лишь ради престижа. На данный момент только сборные Египта, Панам, Туниса и Польши не набрали очков, сегодня таких сборных станет меньше, так как аутсайдеры группы G сыграют между собой в Саранске, полякам также хочется порадовать своих болельщиков перед отлетом домой.
Интересные факты противостояния:
Сборная Польши не может выйти из группы с 1986 года.
Команды дважды встречались между собой в товарищеских матчах: оба раза победила Япония.
Японцы дважды выходили в 1/8 финала на ЧМ (2002, 2010).
Ориентировочные составы:
Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо, Хасэбэ, Сибасаки, Харагуси, Кагава, Инуи, Осако.
Польша: Щесны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Гуральски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски
Прогноз на матч Япония - Польша
Достаточно сложно спрогнозировать итоговый результат, так как он может зависеть от параллельной игры. Как такого фаворита нет, японцам очки нужнее, у Польши же сильнее состав и она будет биться за престиж. Есть вероятность, что забьют обе команды.
Букмекеры предлагают на Японию коэффициент 2.65, на ничью – 3.20, на Польшу – 2.85.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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