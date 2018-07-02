Япония забила второй гол в ворота Бельгии

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Япония забила второй гол в ворота Бельгии

Сборная Японии увеличила разрыв в счете в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии (2:0, второй тайм).

Второй гол в этом поединке забил Такаси Инуи, которому отдал результативную передачу Синдзи Кагава.

 

Напомним, что победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с Бразилией.

Не пропустите: Япония открыла счет с матче с Бельгией. | http://soccernews.ru

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