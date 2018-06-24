Японские фанаты снова убрали мусор с трибун

Фанаты из Японии вновь отличились достойным поведением.

После окончания матча Япония - Сенегал (2:2), который проходил в Екатеринбурге, японцы убирали мусор с трибуны.

Напомним, что японские болельщики также убирали мусор в Саранске после игры против Колумбии.

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