Японские фанаты в очередной раз убрали за собой мусор после матча ЧМ-2018



Японские болельщики вновь убрали за собой мусор после окончания матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 Бельгия - Япония (3:2).

"Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии!" - сообщает официальный твиттер ЧМ-2018.

Ранее японцы поступали таким же образом после поединков с Колумбией, Сенегалом и Польшей.

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