Японский клуб прокомментировал информацию о переходе Иньесты



Спортивный директор "Виссел Кобе" Ацухиро Миура опроверг информацию о том, что клуб подпишет полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту.

"Я ничего не слышал о переходе Иньесты. Тем более сумма в 90 миллионов долларов за три года кажется мне невозможной. Если Иньеста действительно приедет к нам, это будет невероятно. Но это не реально", – приводит слова Миуры Citizen Digital.

Напомним, что 33-летний Иньеста решил покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

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