Японский клуб "Саган Тосу" усилится известным воспитанником "Барселоны"

"Саган Тосу" близок к подписанию бывшего игрока "Барселоны" Исаака Куэнки, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 27-летний испанец попрощался с игроками "Реуса", с которыми он в последнее время тренировался, и отправился в Японию для подписания контракта с новым клубом.

Куэнка является свободным агентом, поэтому присоединится к команде Фернандо Торреса бесплатно.

Напомним, что вингер в течение карьеры успел поиграть за "Барселону", "Сабадель", "Аякс", "Депортиво", "Бурсаспор", "Гранаду" и "Хапоэль" из Беэр-Шевы. Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро.

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