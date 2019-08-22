"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"

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"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"
Японский полузащитник "Реала" Такефуса Кубо стал игроком "Мальорки", сообщает официальный сайт клуба.

"Мальорка" арендовала футболиста до лета 2020 года без права последующего выкупа.

18-летний Кубо по прозвищу "японский Месси" является воспитанником "Барселоны". Нынешним летом он перешел в "Реал" на правах свободного агента. Ранее Кубо выступал за "Токио" и "Йокогаму Маринос". За сборную Японии сыграл 4 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет два миллиона евро.

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