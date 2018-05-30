Японский "Саган Тосу" подписал Фернандо Торреса

Теги саган тосуатлетико мадридфернандо торрес

Японский "Саган Тосу" подписал Фернандо ТорресаЯпонский "Саган Тосу" подписал контракт с форвардом мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса.

Об этом проинформировал официальный сайт Джей-Лиги - сильнейшего дивизиона страны. Однако позже эта новость была удалена в связи с допущенной "административной ошибкой".

Контракт "Атлетико" с Торресом рассчитан до лета текущего года. Новому клубу 34- летний нападающий достанется на бесплатной основе.

Напомним, "Атлетико" заинтересован в подписании бывшего форварда "Реала". | soccernews.ru

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