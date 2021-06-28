Яремчук может перейти в английский топ-клуб
Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему сборной Украины и бельгийского "Гента" Роману Яремчуку, сообщает Voetbal Belgie.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" могут заплатит за форварда 20-25 миллионов евро. Также украинцем интересуются "Милан", "Вулверхэмптон", "Ницца", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".
В минувшем сезоне 24-летний Яремчук провел за "Гент" 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Арсенал" отклонил 35-миллионное предложение по своему воспитаннику. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ибрагимович показал трейлер фильма о самом себе (видео)
-
Серхио Рамос может перейти в "Баварию"
-
Киевское "Динамо" может подписать лучшего бомбардира чемпионата Украины
-
Раньери может стать главным тренером чемпиона Франции
-
Тренер сборной Бельгии назвал сильнейшую команду Евро-2020
-
Серхио Рамос может пропустить Олимпийский футбольный турнир
-
Экс-игрок сборной Нидерландов назвал причины, почему Депай не заиграет в "Барселоне"
-
Фанаты "Эвертона" ярко выступили против назначения Бенитеса (фото)
-
Яремчук может перейти в английский топ-клуб
-
1
"Барселона" изменила эмблему в знак поддержки ЛГБТ (фото)
-
1
Легенда "Арсенала" высмеял штрафные удары Роналду
-
Роналду сделал громкое заявление после вылета Португалии с Евро-2020
-
Зарема назвала желаемый финал Евро-2020
-
"Краснодар" нацелился на хавбека "Фенербахче"
-
Роналду посетовал на везение сборной Бельгии в матче Евро-2020
-
Иньеста: "Мбаппе больше подходит "Барселоне", чем Холанд"
-
Венгер контактировал с тремя топ-клубами РПЛ
-
"Арсенал" отклонил 35-миллионное предложение по своему воспитаннику
-
Канчельскис считает сборную России худшей командой на Евро-2020
-
"Зенит" назвал состав на сбор в Австрии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18