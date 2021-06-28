Яремчук может перейти в английский топ-клуб

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Яремчук может перейти в английский топ-клуб

Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему сборной Украины и бельгийского "Гента" Роману Яремчуку, сообщает Voetbal Belgie.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" могут заплатит за форварда 20-25 миллионов евро. Также украинцем интересуются "Милан", "Вулверхэмптон", "Ницца", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

В минувшем сезоне 24-летний Яремчук провел за "Гент" 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Арсенал" отклонил 35-миллионное предложение по своему воспитаннику. | http://soccernews.ru
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