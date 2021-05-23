Яремчук может перейти в клуб Лиги 1
Фото: инстаграм Яремчук/Автор неизвестен
Как сообщает Voetbal Nieuws, украинский форвард "Гента" Роман Яремчук может продолжить карьеру в "Ницце".
По информации источника, на последнем матче «Гента» присутствовал скаут французской команды, который просматривал игрока сборной Украины. Отмечается, что бельгийский клуб хочет получить за футболиста около 15 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Яремчук провел 43 матча за "Гент", на его счету 23 гола и 8 голевых передач.
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