Яремчук: "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о матче отбора Евро-2020 с Португалией (2:1). Футболист отметился голом в этой встрече.



"Сложно пока в это поверить, но мы очень много работали. Благодарен болельщиков за такую невероятную поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле.

Очень приятно показать такой хороший результат. Но нужно спокойнее на это реагировать. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро", - сказал Яремчук.

Благодаря этой победе сборная Украины досрочно завоевала выход в Евро-2020. Вчера, 13 октября, сборная России разгромила Кипр (6:0) и также вышла в финал турнира.

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