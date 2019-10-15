Яремчук: "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро"
Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о матче отбора Евро-2020 с Португалией (2:1). Футболист отметился голом в этой встрече.
"Сложно пока в это поверить, но мы очень много работали. Благодарен болельщиков за такую невероятную поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле.
Очень приятно показать такой хороший результат. Но нужно спокойнее на это реагировать. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро", - сказал Яремчук.
Благодаря этой победе сборная Украины досрочно завоевала выход в Евро-2020. Вчера, 13 октября, сборная России разгромила Кипр (6:0) и также вышла в финал турнира.
Читайте также: Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 14 октября
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|2
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|6
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|О
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|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
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|6
|9
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|6
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|6
|11
|2
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