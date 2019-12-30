Яремчук: "Не перешёл бы в "Зенит", даже если бы предложили 5 миллионов евро в год"

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Яремчук: "Не перешёл бы в "Зенит", даже если бы предложили 5 миллионов евро в год"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук исключил свой переход в российский клуб.

"Если бы "Зенит" предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть всё, что нужно", - сказал Яремчук.

Напомним, что сейчас 24-летний футболист выступает за бельгийский "Гент".

В текущем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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