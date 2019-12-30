Яремчук: "Не перешёл бы в "Зенит", даже если бы предложили 5 миллионов евро в год"
Форвард сборной Украины Роман Яремчук исключил свой переход в российский клуб.
"Если бы "Зенит" предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть всё, что нужно", - сказал Яремчук.
Напомним, что сейчас 24-летний футболист выступает за бельгийский "Гент".
В текущем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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|Антверпен
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|5
|Стандард Льеж
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|6
|Мехелен
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|7
|Зульте-Варегем
|21
|31
|8
|Генк
|21
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|9
|Мукрон Перувелз
|21
|27
|10
|Андерлехт
|20
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|Сент-Трюйден
|21
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|12
|Кортрийк
|21
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|Остенде
|21
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|Ред Стар Ваасланд
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|Серкль Брюгге
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