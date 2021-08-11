Яремчук оценил свой дебют в составе "Бенфики"

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Яремчук оценил свой дебют в составе "Бенфики"

Фото инстаграм Романа Яремчука

Форвард "Бенфики" Роман Яремчук высказался о своей игре в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Спартака" (2:0).

25-летний украинец дебютировал за "орлов", выйдя на замену во втором тайме поединка с "красно-белыми".

"Я счастлив. Сейчас непростое время, потому что я не прошёл предсезонную подготовку. Спасибо тренеру за поддержку. И всем фанатам также. Хочу всех поблагодарить. Сыграть за "Бенфику" - это было невероятно. Каждый день я хочу тренироваться всё больше, чтобы забить много голов", - сказал Яремчук.

"Бенфика" купила нападающего у "Гента" за 17 миллионов евро, заключив с ним пятилетний контракт.

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